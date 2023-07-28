Агент Ренана высказался об интересе «Монако»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана, высказался насчет возможного перехода своего клиента в «Монако».

«Официального предложения не было. Только запросы из нескольких клубов», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась новость, что монегаски готовы заплатить за 19-летнего южноамериканца 25 миллионов евро.

Роберт пополнил ряды «Зенита» в январе текущего года. В составе «сине-бело-голубых» защитник провел 11 поединков. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2028 года.