Изидор: «Дзюба такой же крутой, как Фалькао»

Легионер московского «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением об одноклубнике Артёме Дзюбе.

«Дзюба - грёбаная легенда. Я играл с Бен-Йеддером и Фалькао - они в полном порядке. Дзюба такой же крутой, как они. Ставлю его в топ-5 лучших, с кем я играл», - передает слова французского нападающего издание Sport24.

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 34-летний нападающий провел 11 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Срок трудового соглашения между Артёмом и московским клубом рассчитан до середины следующего года.