Булыкин – о раннем старте Кубка России: «Главная задача – избегать травмы»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин призвал футболистов избегать травмы на Кубке России. Напомним, новый розыгрыш турнира стартовал уже недавно. Вчера московский «Спартак» в первом туре обыграл «Краснодар» на выезде со счётом 2:1, играя при этом в большинстве с 44-й минуты.

При любых раскладах: хоть одна игра в неделю, хоть две — всегда есть травмы. Самое главное — их избегать. Это самая главная задача докторов и самих игроков», – сказал Булыкин в разговоре с «Газета.Ру».

Напомним, Булыкин в своей карьере также успел поиграть в Европе, где защищал цвета леверкузенского «Байера» и амстердамского «Аякса».