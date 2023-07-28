«Зенит» назвал точный ценник Вендела

«Фламенго» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Об этом рапортуют журналисты портала Goal.com.

«Сине-бело-голубые» готовы расстаться с игроком, если за него предложат 18 миллионов евро. Стороны продолжат переговоры сегодня, 28 июля.

Напомним, что ранее «Фламенго» предложил за Вендела 13 миллионов евро, однако чемпион России отверг это предложение.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 25 поединках. Хавбек записал на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.