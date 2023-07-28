«Сан-Паулу» оценил игрока, которым интересуется «Зенит», в 40 миллионов евро

Петербургский «Зенит» продолжает вести переговоры с «Сан-Паулу» по трансферу полузащитника Родриго Нестора, об этом рапортует портал Goal.com.

«Сине-бело-голубые» рассматривают этого игрока в качестве замены Венделу. Однако переговоры по трансферу Нестора зашли в тупик из-за позиции бразильской стороны. Руководство «Сан-Паулу» хочет выручить с продажи футболиста не менее 40 миллионов евро.

Родриго связан контрактом с нынешним клубом до февраля 2028 года. В 35 поединках сезона-2022/2023 полузащитник отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.