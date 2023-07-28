Эджуке может продолжить карьеру в Бельгии

Форвард московского ЦСКА Чидера Эджуке, который приостановил трудовое соглашение с «армейским» клубом, имеет вариант трудоустройства в бельгийском чемпионате. Об этом стало известно журналистам Het Nieuwsblad.

Заинтересованность в услугах нигерийца проявляет чемпион страны «Антверпен». Клуб намерен провести переговоры с игроком.

Напомним, что Эджуке перешел в ЦСКА в 2020 году. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года, его трансферный ценник – 5,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне 25-летний нападающий играл на правах аренды за берлинскую «Герту». Он принял участие в 20 матчах и сделал три ассиста.