Агент Юндера отреагировал на интерес «Зенита»

Футбольный агент Утку Ченикли, который представляет интересы полузащитника «Марселя» Дженгиза Юндера, высказался касательно возможного перехода своего клиента в петербургский «Зенит».

«Мы ведем переговоры с командами. Но Юндер счастлив в «Марселе». Интерес «Зенита»? У нас нет конкретных предложений, но об их интересе к футболисту нам известно», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

23-летний футболист выступает за провансальский коллектив с лета 2021 года. С того момента турецкий полузащитник принял участие в 93 поединках за «Марсель», отметившись 18 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Его контракт истекает летом 2025 года.