Раскрыта причина срыва трансфера Санчеса в «Спартак»

Футбольный агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, рассказал о срыве перехода своего клиента в московский «Спартак».

«Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь, и будущее его жены и сына», - передает слова представителя футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Давинсон выступает за лондонскую команду с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 24 поединках, не отметившись голевыми действиями.

Трудовое соглашение Санчеса со «шпорами» рассчитано до середины 2024 года. Его трансферный ценник составляет 15 миллионов евро.