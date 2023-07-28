Джикия отреагировал на травму Хлусевича

Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия поведал о состоянии одноклубника Даниила Хлусевича после поединка с «Краснодаром» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. «Красно-белые» одержали победу со счетом 2:1.

«Сейчас медицинский штаб проверит все и скажет, что с ним. Посмотрим», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «народная команда» победила благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.

В следующем матче подопечным Гильермо Абаскаля будет противостоять калининградская «Балтика». Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в понедельник, 31 июля. Начало запланировано в 19:30 мск.