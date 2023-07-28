Агентство Санчеса подтвердило срыв трансфера в «Спартак»

Агентство FV Players, которое представляет интересы защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердило срыв трансфера своего клиента в московский «Спартак».

«Да, это правда. Санчес окончательно отказался от возможности перехода в «Спартак», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в агентстве.

Давинсон защищает цвета лондонского коллектива с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний колумбийский футболист принял участие в 24 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Санчеса со «шпорами» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.