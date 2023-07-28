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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой высказался о матче «Ахмат» - ЦСКА

28 Июля 2023 • 07:30 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА в рамках второго тура Премьер-лиги.

«И ЦСКА, и «Ахмат» успешно провели прошлый сезон. Вряд ли они за месяц разучились играть в футбол. «Ахмат» способен дать бой кому угодно, игра будет непредсказуемой», - передают «Известия» слова Мостового.

Поединок «Ахмат» - ЦСКА пройдет в воскресенье, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом туре грозненцы потерпели поражение от «Крыльев Советов» (1:2), а «армейцы» с аналогичным счетом уступили «Уралу».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Мостовой Ахмат
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