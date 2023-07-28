Фиаско в дебютной игре: иностранные специалисты чемпионата России начинают с поражений

Приход нового наставника – всегда событие, тем более когда это новый, именитый или пусть и не относящийся ещё к таковым, но, тем не менее, человек, от которого ждут весомых и значимых побед, если к тому же для этого есть все основания. Однако ожидания иногда не сбываются, особенно в первой игре при новом тренере. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о подобных случаях в российском футболе.

Ярошику доверяют

Через месяц после назначения и подготовки к очередному сезону состоялся тренерский дебют Иржи Ярошика в «Оренбурге». Стартовый поединок при новом наставнике южноуральские футболисты провели на «Открытие Арене» и пропустили решающий мяч уже в компенсированное время. У себя в Ростошах на десятитысячную арену «Газовик» местный клуб вышел, как заранее и анонсировал чешский специалист, в заметно обновлённом составе. Справедливости ради стоит отметить, что и соперник – ЦСКА – в Кубке дал возможность поиграть «необстрелянной» молодежи в лице 17-летнего защитника Рядно, 19-летнего Лукина и солировавшего впереди 19-летнего Арбузова, который финтами «а ля Зидан» разбрасывал оборону соперника. Дебют был за армейцами, которым футбольный бог словно вернул долг за два предыдущих стартовых поединка – Суперкубок с «Зенитом» (где армейцы переигрывали соперника по ходу встречи, но по пенальти уступили) и чемпионат в Екатеринбурге. Федотов, в городе, где о нём заговорили как о состоявшемся тренере, сотворил сенсацию, которой, вероятно, и сам не совсем рад. Всё же Оренбург для него не второстепенное место. Несмотря на разгром, руководство ФК «Оренбург» доверяет чешскому специалисту и не даёт повода усомниться в его тренерских способностях. В прошлом сезоне у «Оренбурга», если кто и забыл, было и 0:8 в Питере. Тогда стали раздаваться отдельные голоса, мол, Первая лига (где дважды кряду добивался успехов Личка) – это не РПЛ. Но что было после – знают все: «Оренбург» стал одним из открытий сезона-2022/23.

«Динамо» продолжило серию с Личкой

Так уж получается, что чешский тренерский тандем отметился двумя крупными фиаско в стартовых поединках перед своей публикой. «Динамо» в матче-открытии на «ВТБ – Арене» вновь не утешило динамовскую торсиду. После ухода немногословного немецкого специалиста, от приходаЛичка на Ленинградском проспекте ждали если и не реанимации «Динамо» семидесятых годов прошлого века, то во всяком случае возрождения Силкинского или Кобелевского «Динамо» 10 – 15-летней давности. Но всё не впрок. Лишь гол престижа в исполнении Федора Смолова помог избежать разгрома, а поражение лишь дополнило чёрный список динамовских неудач.

«Краснодар» обжёгся об оружейников

Спустя пять дней после подписания контракта с ФК «Краснодар» Виктор Ганчаренко дебютировал в городе оружейников. Местный «Арсенал» не входил в число лидеров. Южане не уступали тулякам до этого более четырёх лет. На юге явно рассчитывали, что новая «тренерская струя» добавит жизни и поможет выйти из пике, в которое попала команда Галицкого. Увы, но и при новом наставнике самобытный клуб со стадионом-красавцем проиграл по всем статьям оружейникам. Ожог был настолько силён, что в клубе уже пожалели, что пригласили экс-тренера ЦСКА. Отставка состоялась, но спустя некоторое время.

Разумеется, неудача не добавляет очков тренеру. Она лишь служит поводом сделать определённые выводы.

Неудачные тренерские дебюты в новых клубах