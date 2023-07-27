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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» не проигрывал дома девять месяцев

27 Июля 2023 • 22:09 Комментировать
Краснодар
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Сочи
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30.07 20:00

«Краснодар» в четверг вечером не смог справиться со «Спартаком» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. «Быки» уступили столичным гостям – 1:2. На голы Романа Зобнина и Тео Бонгонда ответил Кади Боржес.

Примечательно, что это поражение стало для «Краснодара» первым домашним за девять календарных месяцев. В последний раз до сегодняшнего дня «быки» уступали в родных стенах ещё при другом главном тренере в октябре 2022 года. Это случилось в 15-м туре прошлого сезона РПЛ в матче с «Зенитом» (0:1).

Таким образом, минувшее поражение стало первым для клуба при Владимире Ивиче - серб возглавил команду в январе 2023 года.

Дебютный гол Бонгонда помог «Спартаку» в большинстве обыграть «Краснодар»

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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