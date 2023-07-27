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Абрамов: «Не знаю, получится ли у Файзуллаева заиграть в ЦСКА»

27 Июля 2023 • 21:46 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
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30.07 20:00

Экс-наставник сборной Узбекистана Вадим Абрамов высказался о возможном переходе нападающего «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

«Файзуллаев – мальчик очень талантливый и перспективный. Другое дело, что футбол в России довольно силовой. В Испании Аббосбек точно заиграл бы. Не знаю, получится ли в России и в ЦСКА», — заявил Абрамов «ВсеПроСпорт».

Как считает специалист, если Файзуллаев сможет показать себя в РПЛ, то в дальнейшем ЦСКА может продать его в европейский клуб.

Ранее в «Пахтакоре» подтвердили, что ведут диалог с ЦСКА по Файзуллаеву, отметив, что переговоры находятся на финальной стадии.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пахтакор Вадим Абрамов Аббосбек Файзуллаев
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