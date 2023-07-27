«Краснодар» может усилиться капитаном сборной Болгарии

Капитан национальной сборной Болгарии, один из лучших игроков чемпионата Болгарии Кирилл Десподов может стать игроком «Краснодара». О возможном переходе игрока атаки «Лудогорца», которым активно интересуются южане, рапортует инсайдер Иван Карпов.

Десподову 26 лет, в минувшем сезоне футболист с солидным отрывом стал лучшим ассистентом болгарской Суперлиги – у него набралось 15 ассистов. А также он стал лидером чемпионата по системе «гол+пас» (29 голевых действий). Всего за сезон во всех турнирах он забил 19 голов и отдал 22 ассиста в 48 матчах.

Transfermarkt оценивает потенциального новичка «быков» в 4,5 млн евро. Контракт игрока с его клубом действует ещё год.