В «Пахтакоре» подтвердили переговоры с ЦСКА по Файзуллаеву

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

«На финальной стадии ведутся переговоры. Все будет известно завтра. Но мы не хотим его отпускать, а Файзуллаев хочет. Если игрок скажет: «Хочу!» — держать не будем», — заявил функционер Sport24.

Адисман рассказал, что, помимо ЦСКА, интерес к вингеру проявлял «Фенербахче», но Файзуллаев отказался от переезда в Турцию, выбрав российский клуб.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист может заключить трехлетний контракт с ЦСКА с возможностью продления еще на один год.