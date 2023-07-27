Семшов считает, что Сазонову лучше перейти в «Лион»

Экс-хавбек столичного «Динамо» Игорь Семшов полагает, что потенциальный переход в «Лион» пойдёт защитнику «бело-голубых» Сабе Сазонову только на пользу.

«Уверен, ему нужно уезжать в «Лион». Сейчас его Марцел Личка как игрока основного состава не рассматривает. Но благодаря тому, что он играет в основной и молодёжной сборных Грузии, у него есть международный опыт. Поэтому ему надо уехать», - цитирует Семшова Metaratings.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что французский клуб готов предложить «Динамо» 3 млн за молодого игрока обороны.

Ранее о возможном переезде игрока во Францию высказался бывший наставник Семшова в «Динамо» Андрей Кобелев.