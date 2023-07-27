Защитник «Клермона» Нето Боржес находится в шорт-листе ЦСКА.

«ЦСКА интересуется Нето Боржесом? Нам бы не хотелось комментировать неофициальную информацию», — заявили в агентстве BS SPORTS MANAGEMENT сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появилась информация, что «армейцы» хотят подписать 26-летнего бразильского защитника, но «Клермон» запросил за своего игрока пять миллионов евро. Сообщалось, что «армейцы» готовы выделить на трансфер три миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Боржес сыграл в 33 встречах, забил три гола и сделал три результативные передачи.