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Булыкин жёстко раскритиковал Раконьяца

27 Июля 2023 • 21:10 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Экс-форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин обрушился с критикой на черногорского форварда Марко Раконьяца, которого в четверг «железнодорожники» отправили в аренду в сербский клуб «Бачка-Топола».

«Я бы сказал, что он вообще не игрок уровня РПЛ. Не удивился тому, что его отдали в аренду. Всё закономерно. В принципе его особо не ставили даже в какой‑нибудь слабой игре», - рассуждает Булыкин для «Матч ТВ».

Напомним, что 23-летний Раконьяц пополнил состав «Локо» в апреле 2022 года. Но за это время он так и не смог отличиться за московский клуб хотя бы одним голевым действием. Зимой 2023 года футболист перебрался в Сербию, где выступал в аренде за «Црвену Звезду». В белградском клубе он отметился четырьмя голами.

​Селюк: «Того, кто покупал Раконьяца в «Локомотив», можно посадить в тюрьму»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Бачка-Топола Марко Раконьяц
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