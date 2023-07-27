Игрока «Краснодара» удаляют в домашнем матче против «Спартака» второй год подряд

Второй год подряд футболист «Краснодара» уходит с поля по причине удаления в домашнем матче против московского «Спартака».

Напомним, что клубы в четверг вечером выясняют свои отношения в групповом матче Кубка России. На 43-й минуте игры при счёте 0:1 в пользу «красно-белых» рефери игры Алексей Сухой удалил Эдуарда Сперцяна. Полузащитник хозяев опасно сыграл против Антона Зиньковского.

Годом ранее, 23 июля «Краснодар» также принимал дома «Спартак». Тогда в конце первого тайма удаление схлопотал Александр Черников. В итоге тот матч завершился разгромной победой «красно-белых» гостей – 4:1.