Гришин — о старте сезона: «Болельщикам «Динамо» не стоит переживать»

Экс-футболист «Динамо» Александр Гришин прокомментировал неудачный старт сезона для «бело-голубых».

Напомним, летом в столичный клуб пришел новый тренер, команду возглавил Марцел Личка, который перебрался в «Динамо» из «Оренбурга».

«Болельщикам «Динамо» не стоит переживать. Личке не хватает времени. Сразу футболисты не понимают его требования. Думаю, что до декабря Личка может спокойно работать», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что если Личка сам изъявит желание покинуть «Динамо», то это уже его личного дело, никто его удерживать не станет.

Напомним, по итогам прошлого сезона РПЛ «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков.