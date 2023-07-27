Агент Кравцова: «Его самый красивый гол ещё впереди»

Официальный представитель полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова Андрей Талаев высказался о будущем своего клиента и прокомментировал его искусный гол в ворота «Факела», который он оформил во вчерашнем гостевом матче Кубка России (1:3).

«Самый красивый гол Кравцова ещё впереди. Он не тот футболист, которому лишняя уверенность нужна, он уже уверен в своих силах. Полагаю, этот сезон будет для него хорошим и уверенным, во второй части прошлого сезона он уже регулярно играл», - делится Талаев для Metaratings.

21-летний Кирилл Кравцов стал игроком «Сочи» летом 2022 года. Он является воспитанником академии питерского «Зенита».

«Сочи» в большинстве в гостях обыграл «Факел»