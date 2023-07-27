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Агент Кравцова: «Его самый красивый гол ещё впереди»

27 Июля 2023 • 20:30 Комментировать
Краснодар
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Сочи
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30.07 20:00

Официальный представитель полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова Андрей Талаев высказался о будущем своего клиента и прокомментировал его искусный гол в ворота «Факела», который он оформил во вчерашнем гостевом матче Кубка России (1:3).

«Самый красивый гол Кравцова ещё впереди. Он не тот футболист, которому лишняя уверенность нужна, он уже уверен в своих силах. Полагаю, этот сезон будет для него хорошим и уверенным, во второй части прошлого сезона он уже регулярно играл», - делится Талаев для Metaratings.

21-летний Кирилл Кравцов стал игроком «Сочи» летом 2022 года. Он является воспитанником академии питерского «Зенита».

«Сочи» в большинстве в гостях обыграл «Факел»

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Кирилл Кравцов Андрей Талаев
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