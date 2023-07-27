Гришин: Как сейчас играет Захарян, его уход не станет потерей для «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Александр Гришин высказался о возможном уходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна. Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек близок к переезду в итальянский «Лацио».

«Как сейчас Захарян играет, это будет вообще не потеря для «Динамо», если он уйдет. Он может играть сильнее, но то, что он показывает последний год, думаю, не устраивает ни болельщиков, ни руководителей «Динамо», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян появился на поле в двух матчах во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до следующего лета. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 15 миллионов евро.

Следующий матч «Динамо» проведет 29 июля против «Крыльев Советов». Игра второго тура РПЛ стартует в 15:00 по мск.