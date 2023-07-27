​Бразильский клуб улучшил предложение для ЦСКА по Карраскалю

В обозримом будущем атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть ЦСКА и отправиться в Бразилию. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», заполучить 25-летнего колумбийца рассчитывает «Атлетико Паранаэнсе». Бразильский клуб улучшил предложение по Карраскалю. ЦСКА было предложено за игрока 7 миллионов евро + 30% от следующей продажи. Источник даёт понять, что это предложение может быть принято.

Ранее «Атлетико Паранаэнсе» выражал желание арендовать Хорхе Карраскаля с правом дальнейшего выкупа за 8 миллионов евро.

За ЦСКА Хорхе Карраскаль провёл 47 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач.