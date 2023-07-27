Кобелев не считает Сазонова незаменимым в «Динамо»

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев порассуждал о возможном уходе защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова в «Лион». По его мнению, динамовцам будет кем заменить 21-летнего оборонца.

«Я не считаю, что Сазонов — глобальный игрок. Для «Зенита» он вообще оказался непригоден. В «Динамо» же я не вижу, что это незаменимый игрок стартового состава», - делится Кобелев с Metaratings.

Напомним, что по последним слухам «Лион» готов предложить «Динамо» 3 млн евро за молодого грузинского защитника с российским паспортом.

«Лион» близок к покупке игрока «Динамо»