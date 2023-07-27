​ЦСКА может усилить оборону португальцем – раньше им интересовался «Спартак»

ЦСКА не смог подписать Алексея Сутормина из «Зенита», и теперь московский клуб переключился на других кандидатов по усилению правого фланга обороны. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в сфере интересов «армейцев» оказался Вилсон Манафа.

С 29-летним португальцем ЦСКА предварительно согласовал контракт на три сезона с зарплатой в 1 миллион евро в год и подъёмными в 1,5 миллиона. В настоящий момент в Москве выбирают между Манафа и ещё двумя игроками, рассказывает источник.

Вилсон Манафа с начала июля находится в статусе свободного агента. Два года назад подписать этого футболиста хотел «Спартак».

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Зенит» не захотел отпускать Алексея Сутормина в ЦСКА.