Нападающий «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев перейдёт в ЦСКА.

Как стало известно изданию «Чемпионат», 19-летний футболист в ближайшее время пополнит состав «армейцев». По сообщениям источника, трудовой договор игрока сборной Узбекистана с ЦСКА будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Файзуллаева составляет 750 тысяч евро.

В матче второго тура Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова в гостях сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет 30 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.