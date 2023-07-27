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Чернышов – о Личке: «Динамо» - большой клуб, и там никто не будет долго ждать, когда появятся результаты» эксклюзив

27 Июля 2023 • 21:10 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Бывший игрок «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о провальном старте «бело-голубых» в сезоне-2023/24.

«Вы знаете, можно присматриваться, присматриваться, а в конце сезона можно оказаться в нижней части турнирной таблицы. Во-первых, клуб, приглашая тренера, знал, что у Лички не будет много времени на подготовку и знакомство с игроками. У него 3 недели было на подготовку, и за это время он должен был просмотреть массу материалов, узнать уже каждого игрока, в этом и есть тренерское искусство.

Ведь это раньше давали специалистам год, два, три на создание команды. Тренер был царь и бог в клубе. Сейчас такого нет. Тебе сейчас дают команду, и ты должен из неё сделать быстро сильный коллектив, который может выполнять задачи руководства. Поэтому тренерское искусство прийти и за короткое время подстроить команду под себя. Выводы делать рано по двум матчам, можно говорить, что весь сезон впереди.

«Динамо» - большой клуб, и там никто не будет долго ждать, когда появятся результаты», — сказал Чернышов.  


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Чернышов РПЛ Марцел Личка
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