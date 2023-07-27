​ЦСКА подписывает игрока сборной Узбекистана

Атакующий полузащитник «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев переходит в ЦСКА. Как сообщает Championat.asia, о трансфере 19-летнего футболиста будет объявлено в ближайшее время.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Файзуллаева в 750 тысяч евро. В июне этот футболист дебютировал за сборную Узбекистана. В трёх играх за национальную команду Аббосбек записал на свой счёт один гол.

Отметим, что ЦСКА в стартовом туре Премьер-лиги проиграл «Уралу» (1:2), после чего в Кубке России разгромил «Оренбург» (6:0). Следующий матч московские «армейцы» проведут 30 июля – против «Ахмата» в чемпионате.