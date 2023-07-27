Владимир Кузьмичёв заявил, что «Локомотив» смазал старт сезона

Российский функционер Владимир Кузьмичёв прокомментировал результаты «Локомотива» на старте нового сезона.

В первых двух матчах сезона команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и одолела «Урал» (2:1).

«Старт «Локомотива» показался смазанным. Ничья на своем поле — не тот результат, что ждали болельщики и клуб. Единственное радует, что ребята проявили характер», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Следующий матч «железнодорожники» проведут 30 июля. В игре второго тура Российской премьер-лиги соперником «Локомотива» будет воронежский «Факел». Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.