Колыванов: «Захарян способен заиграть в Серии А»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов ответил на вопрос, способен ли полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян заиграть в Серии А.

«Конечно, Захарян может заиграть в Серии А. Он хороший футболист, и обязан проявить себя. Ему всего 20 лет, вся карьера впереди», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Ранее стало известно, что в услугах российского футболиста заинтересован итальянский «Лацио». По данным СМИ, «Динамо» согласилось продать своего игрока за десять миллионов евро плюс четыре миллиона евро в качестве бонусов.

В текущем сезоне Захарян появился на поле в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.