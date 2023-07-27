Колыванов: Самый лучший вариант, если «Лацио» отдаст Захаряна в аренду «Динамо»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб хочет приобрести 20-летнего футболиста и сразу отдать его в аренду.

«Если «Лацио» желает приобрести футболиста и отдать его в аренду, то, думаю, пусть в «Динамо» и отдают. Мне кажется, такой вариант будет самым лучшим в сложившейся ситуации», — цитирует Колыванова Rusfootball.

В текущем сезоне Захарян провел один матч в РПЛ и одну игру в Кубке России. В обеих встречах хавбек не смог отметиться голевыми действиями. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 15 млн евро.