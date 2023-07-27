​Селюк: «Того, кто покупал Раконьяца в «Локомотив», можно посадить в тюрьму»

«Локомотив» объявил об уходе Марко Раконьяца в сербский клуб ТСЦ, который представляет город Бачка-Топола. За московскую команду черногорский нападающий не смог забить ни одного гола в 15 матчах. Комментарий по поводу этого игрока дал известный агент Дмитрий Селюк.

Селюк назвал подписание «Локомотивом» Раконьяца «отмыванием денег».

«Это же надо было купить за 3 миллиона, чтобы бесплатно отдавать в аренды опять туда же, в Сербию. Это сразу говорит о чём? Что того, кто его покупал, в принципе можно посадить в тюрьму», - высказался Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Марко Раконьяцу 23 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают черногорского нападающего в 1,5 миллиона евро.