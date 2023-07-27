​Уткин ответил на вопрос о возможном переходе Захаряна в «Лацио»

Известный журналист Василий Уткин ответил на вопрос о том, стоит ли Арсену Захаряну переходить из «Динамо» в «Лацио».

«Я думаю, что это вопрос не столько класса игры, сколько вопрос вызова. Очевидно, что у Захаряна, как и у многих других футболистов, его нет», - сказал Уткин, чьи слова приводит на своих страницах Sports.ru.

Продолжая мысль, Уткин поставил в пример голкипера «Зенита» Михаила Кержакова. По словам журналиста, вратарь провёл два матча в начале сезона на высоком уровне из-за своей высокой мотивации – Кержаков понимает, что в 34 года он должен выпрыгивать из штанов, чтобы играть. Уткин считает, что такой мотивации у 20-летнего Захаряна нет.

Добавим, что Арсен Захарян, воспитанник академии «Динамо», оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 15 миллионов евро.