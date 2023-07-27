​«Зенит» отказал Венделу в его просьбе о снижении ценника

Полузащитник Маркус Вендел очень хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Вене Касагранде, сторона игрока провела встречу с представителями «Зенита». Она прошла в дружеской обстановке. При этом питерский клуб отказал 25-летнему Венделу в его просьбе о снижении ценника. Предложение в 12 миллионов евро от «Фламенго» было отклонено, и теперь «сине-бело-голубые» ждут нового предложения от бразильского клуба.

Ранее Сергей Семак заявил, что Маркус Вендел будет тренироваться с командой, пока не найдёт себе новый клуб.

Напомним, что в «Зенит» Вендел переходил из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года.