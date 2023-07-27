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Агент Клаудиньо сомневается, что бразилец останется в «Зените»

27 Июля 2023 • 18:34 Комментировать
Ростов
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Зенит
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29.07 20:00

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о будущем своего клиента. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Фламенго».

«Продолжаются ли переговоры с «Фламенго»? На данный момент они остановлены. Проведет ли игрок этот сезон в «Зените»? Сложно ответить. Не уверен», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Ранее Клаудиньо сообщил, что точно не покинет «Зенит» в летнее трансферное окно, однако спустя несколько дней игрок не стал исключать свой возможный отъезд на родину.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость Клаудиньо оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия трансферы футбола - лето 2023
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