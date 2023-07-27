Агент Клаудиньо сомневается, что бразилец останется в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о будущем своего клиента. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Фламенго».

«Продолжаются ли переговоры с «Фламенго»? На данный момент они остановлены. Проведет ли игрок этот сезон в «Зените»? Сложно ответить. Не уверен», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Ранее Клаудиньо сообщил, что точно не покинет «Зенит» в летнее трансферное окно, однако спустя несколько дней игрок не стал исключать свой возможный отъезд на родину.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость Клаудиньо оценивается в 20 миллионов евро.