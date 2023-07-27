​Стало известно, почему «Зенит» не объявляет об уходе Малкома

Форвард Малком переходит из «Зенита» в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб уже объявил о подписании контракта с 26-летним бразильцем, а вот питерцы об уходе своей главной звезды пока не сообщали. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление.

«Трансфер состоится только после получения первой суммы», - сказал Медведев, чьи слова приводит «Спорт День за Днём».

Руководитель «Зенита» добавил, что первый транш по трансферу Малкома «Зенит» должен получить от клуб «Аль-Хиляль» на днях.

Ранее сообщалось, что общая сумма сделки составит 60 миллионов евро. Это рекорд для российского футбола.