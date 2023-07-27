Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба «Динамо» отдать капитанскую повязку Фабиану Бальбуэне, а затем передать её Сергею Паршивлюку.

«Главный тренер сам решает, кого ему назначать капитаном. В этом плане у нас есть пример сборной, где капитанскую повязку вообще давали тем, кто только попал в команду. Главное, чтобы не было чехарды с капитанской повязкой. Если будет так же, как в сборной, то это не дело. Тогда можно будет вообще выходить на поле без капитана», - сказал Мостовой.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 29 июля – против «Крыльев Советов» в РПЛ.