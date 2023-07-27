«Локомотив» объявил об уходе нападающего Марко Раконьяца. 23-летний черногорец будет играть за ТСЦ из города Бачка-Топола. Сербский клуб арендовал Раконьяца на сезон 2023/2024 с правом дальнейшего выкупа. «Железнодорожники» пожелали Марко успехов и отсутствия травм.

Отметим, что за «Локомотив» Марко Раконьяц провёл 15 матчей. В них черногорец не забил ни одного гола.

Стоит сказать, что команда ТСЦ заняла второе место в прошлом чемпионате Сербии. При этом от «Црвены Звезды», где Марко Раконьяц выступал в аренде во второй части сезона 2022/2023, команда отстала на 22 очка.