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​«Локомотив» объявил об уходе Раконьяца в сербский клуб официально

27 Июля 2023 • 18:12 Комментировать

«Локомотив» объявил об уходе нападающего Марко Раконьяца. 23-летний черногорец будет играть за ТСЦ из города Бачка-Топола. Сербский клуб арендовал Раконьяца на сезон 2023/2024 с правом дальнейшего выкупа. «Железнодорожники» пожелали Марко успехов и отсутствия травм.

Отметим, что за «Локомотив» Марко Раконьяц провёл 15 матчей. В них черногорец не забил ни одного гола.

Стоит сказать, что команда ТСЦ заняла второе место в прошлом чемпионате Сербии. При этом от «Црвены Звезды», где Марко Раконьяц выступал в аренде во второй части сезона 2022/2023, команда отстала на 22 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Раконьяц трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 ТСЦ
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