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Пименов: «Переход Сазонова - реклама «Динамо», РФС и нашего чемпионата»

27 Июля 2023 • 18:05 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов оценил вероятный переход защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова в клуб Лиги 1 – «Лион».

«Говоря об этом, надо думать о будущем. РПЛ открыта для европейских клубов. Этот переход - реклама «Динамо», РФС и РПЛ. Поэтому в такие команды игроков нужно опускать, даже по заниженной цене», - цитирует Пименова Metaratings.

Напомним, ранее французский L’Equipe сообщал, что Сазонов очень близок к переходу в «Лион» за 3 млн евро, а руководство «ткачей» уже якобы согласовало с молодым грузином контракт на пять лет.

Ранее возможный трансфер оценил бывший динамовец Владимир Гранат.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Динамо Москва Руслан Пименов Саба Сазонов
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