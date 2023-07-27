Пименов: «Переход Сазонова - реклама «Динамо», РФС и нашего чемпионата»

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов оценил вероятный переход защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова в клуб Лиги 1 – «Лион».

«Говоря об этом, надо думать о будущем. РПЛ открыта для европейских клубов. Этот переход - реклама «Динамо», РФС и РПЛ. Поэтому в такие команды игроков нужно опускать, даже по заниженной цене», - цитирует Пименова Metaratings.

Напомним, ранее французский L’Equipe сообщал, что Сазонов очень близок к переходу в «Лион» за 3 млн евро, а руководство «ткачей» уже якобы согласовало с молодым грузином контракт на пять лет.

Ранее возможный трансфер оценил бывший динамовец Владимир Гранат.