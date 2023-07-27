Марио Фернандес рассказал, сколько бургеров может съесть за один раз

Новичок «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос о своей любимой вредной еде.

«Любимая вредная еда? Бургеры! Я могу позволить себе это где-то на отдыхе, но не в тренировочном процессе. За раз я могу съесть один-два бургера. Три? Нет, это уже слишком», — заявил Фернандес на клубном YouTube-канале.

Напомним, 32-летний бразилец с российским паспортом присоединился к «Зениту» в текущее трансферное окно. Его дебют состоялся 25 июля в матче первого тура Кубка России против «Ахмата» (2:0). Фернандес появился на поле на 63-й минуте и не отметился голевыми действиями.

Следующим соперником «Зенита» станет «Ростов». Матч второго тура РПЛ состоится 29 июля и начнется в 20:00 по мск.