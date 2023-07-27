​Агент Тюкавина: «Пока он игрок «Динамо»

Агент Алексей Сафонов дал очередной комментарий по поводу будущего нападающего Константина Тюкавина из «Динамо».

Ранее в прессе появилась информация о том, что 21-летним Тюкавиным интересовались ЦСКА и «Спартак».

«На данный момент хочу, чтобы он забил в Самаре первый мяч в чемпионате, и пусть это продолжится в течение всего сезона. Пока он игрок «Динамо», - сказал Сафонов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что действующий контракт Константина Тюкавина рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

Матч против «Крыльев Советов» «Динамо» проведёт в субботу, 29 июля. Команды сыграют в Самаре.