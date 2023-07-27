Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Тюкавина: «Пока он игрок «Динамо»

27 Июля 2023 • 17:48 Комментировать

Агент Алексей Сафонов дал очередной комментарий по поводу будущего нападающего Константина Тюкавина из «Динамо».

Ранее в прессе появилась информация о том, что 21-летним Тюкавиным интересовались ЦСКА и «Спартак».

«На данный момент хочу, чтобы он забил в Самаре первый мяч в чемпионате, и пусть это продолжится в течение всего сезона. Пока он игрок «Динамо», - сказал Сафонов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что действующий контракт Константина Тюкавина рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

Матч против «Крыльев Советов» «Динамо» проведёт в субботу, 29 июля. Команды сыграют в Самаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
20:12 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА может усилить оборону португальцем – раньше им интересовался «Спартак»
20:09 · Кубок России
Погостнов: «Цель «Локомотива» - победа в Кубке России»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты детали потенциального соглашения Файзуллаева с ЦСКА слухи
20:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Торпедо» Стефанович может покинуть столичный клуб
19:50 · Кубок России
Ивич объяснил выход Эктова в стартовом составе
19:47 · Кубок России
Абаскаль: «У нас состав только определяется»
19:38 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА подписывает игрока сборной Узбекистана
19:33 · Россия. Премьер-лига
Владимир Кузьмичёв заявил, что «Локомотив» смазал старт сезона
19:30 · Кубок России
«Краснодар» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:23 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Захарян способен заиграть в Серии А»
19:18 · Кубок России
«Краснодар» и «Спартак» назвали составы на кубковый матч, Промес и Сперцян – в основе
19:15 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: Самый лучший вариант, если «Лацио» отдаст Захаряна в аренду «Динамо»
19:13 · Россия. Премьер-лига
​Селюк: «Того, кто покупал Раконьяца в «Локомотив», можно посадить в тюрьму»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Мишкич: «Ганчаренко сделал из «Урала» одну большую семью»
18:45 · Россия. Премьер-лига
​Уткин ответил на вопрос о возможном переходе Захаряна в «Лацио»
Все новости
Рекомендуем