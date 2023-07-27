Эммерсон: Против Дзюбы непросто играть — это один из лучших игроков РПЛ

Защитник «Урала» Эммерсон Иллой-Айет высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Тяжело ли играть против Дзюбы в защите? Это умный футболист, плюс габаритный, конечно, очень непросто против него играть. Вдобавок ко всему он очень опытный», — приводит слова Эммерсона «РБ Спорт».

Игрок заявил, что Дзюба является одним из лучших футболистов РПЛ за последнее время. По мнению защитника, так считает вся Россия.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба появился на поле в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

В предстоящем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Факелом», а «Урал» сойдется в противостоянии с «Пари НН».