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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эммерсон: Против Дзюбы непросто играть — это один из лучших игроков РПЛ

27 Июля 2023 • 17:38 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Защитник «Урала» Эммерсон Иллой-Айет высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Тяжело ли играть против Дзюбы в защите? Это умный футболист, плюс габаритный, конечно, очень непросто против него играть. Вдобавок ко всему он очень опытный», — приводит слова Эммерсона «РБ Спорт».

Игрок заявил, что Дзюба является одним из лучших футболистов РПЛ за последнее время. По мнению защитника, так считает вся Россия.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба появился на поле в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

В предстоящем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Факелом», а «Урал» сойдется в противостоянии с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Артём Дзюба Эммерсон Иллой-Айет
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