​«Никто в России не сравнится»: Орлов отметил работу «Зенита» на трансферном рынке

Известный комментатор Геннадий Орлов, который болеет за «Зенит», отметил работу питерского клуба на трансфером рынке.

«Почти все трансферы попадают в цель. По работе на трансферном рынке с «Зенитом» в России никто не может сравниться», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Орлов отметил, что сербский защитник Страхинья Эракович очень нужен «Зениту», учитывая ненадёжность Дмитрия Чистякова и Нуралы Алипа. Также комментатор похвалил питерский клуб за договорённость о трансфере Педро. Бразилец переедет в Санкт-Петербург зимой, когда ему исполнится 18 лет.