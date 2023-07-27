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​«Никто в России не сравнится»: Орлов отметил работу «Зенита» на трансферном рынке

27 Июля 2023 • 17:37 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов, который болеет за «Зенит», отметил работу питерского клуба на трансфером рынке.

«Почти все трансферы попадают в цель. По работе на трансферном рынке с «Зенитом» в России никто не может сравниться», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Орлов отметил, что сербский защитник Страхинья Эракович очень нужен «Зениту», учитывая ненадёжность Дмитрия Чистякова и Нуралы Алипа. Также комментатор похвалил питерский клуб за договорённость о трансфере Педро. Бразилец переедет в Санкт-Петербург зимой, когда ему исполнится 18 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Педро Энрике Страхинья Эракович
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