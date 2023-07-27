После серьёзной травмы Томаша Тавареша «Спартаку» в летнее трансферное окно важно подписать футболиста на позицию левого защитника. «Красно-белым» интересен Олег Рябчук из «Олимпиакоса», но не всё так просто.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Олимпиакос» требует у «Спартака» не менее 6 миллионов евро за трансфер 25-летнего Рябчука. При этом портал transfermarkt оценивает игрока сборной Молдовы в 4 миллиона евро.

За «Олимпиакос» Олег Рябчук провёл 120 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и десять результативных передач на партнёров.