Агент Сафонов — об интересе ЦСКА к Тюкавину: «Встречаться — не значит жениться»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересовался возможностью подписания 21-летнего футболиста, однако трансфер не был осуществлён, несмотря на то, что сам Тюкавин был не против такого перехода.

«Встречаться — не значит жениться. Думаю, что многие клубы первой пятёрки интересовались. Будет конкретика по цифрам — будем говорить. Интерес есть», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Тюкавин является воспитанником «Динамо». Действующий контракт нападающего с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.