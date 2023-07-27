Сразу три игрока подписали новые трудовые соглашения с московским «Локомотивом». Об этом «железнодорожники» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

Обладателем нового контракта стал опорный полузащитник команды Михаил Щетинин, а также два форварда: Вадим Раков и Кирилл Никишин.

Соглашение Щетинина и Никишина рассчитано до 2026 года, а с Раковым подписан договор до 2027 года.

«Мы поздравляем наших воспитанников и желаем постоянного прогресса и новых побед!» — написала пресс-служба «красно-зеленых».

Следующий матч «Локомотив» проведет 30 июля против «Факела» в рамках второго тура чемпионата России.