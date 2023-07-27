Ловчев: «У ЦСКА хорошая команда, которую не надо усиливать, чтобы показать работу над трансферами»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о составе ЦСКА.

Напомним, вчера, 26 июля, в матче группового этапа Кубка России «армейцы» уверенно обыграли «Оренбург» со счётом 6:0.

По мнению Ловчева, ЦСКА обладает хорошим составом, который не надо усиливать лишь для того, чтобы показать работу на трансферном рынке.

«Усиление нужно для конкуренции, чтобы было кем усилить игру по ходу матча, или когда идут травмы. На мой взгляд, у ЦСКА хорошая команда», — написал Ловчев в телеграм-канале.

Отметим, что по итогам прошлого сезона ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ, а также стал обладателем Кубка России.