​Чистяков не соглашался на трансфер в «Локомотив» - агент

Агент Андрей Талаев, который работает с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым, дал комментарий по поводу будущего игрока.

«Это неправда, что Дмитрий дал согласие на переход в «Локомотив». Как неправда и то, что он был всё лето на контакте с ними», - сказал Талаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Агент добавил, что информация о готовности «Зенита» отпустить Чистякова не является правдивой. По словам Талаева, защитник продолжит выступления в Санкт-Петербурге.

За «Зенит» Дмитрий Чистяков провёл 77 матчей, в которых забил один гол. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.