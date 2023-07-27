Лепёхин — о Малкоме: «Такие футболисты на вес золота в любой команде»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался об уходе из петербургского клуба нападающего Малкома, который продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».

Эксперт отметил высокую значимость бразильского футболиста для «Зенита». По словам Лепёхина, теперь «сине-бело-голубые» не смогут уповать на индивидуальное мастерство Малкома и им придётся перестраивать свою игру.

«Такие футболисты — на вес золота в любой команде. Бывают сложные матчи, когда соперник ни в чём не уступает, и тут важна роль именно таких игроков. Они делают разницу», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Малком провёл за «Зенит» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. На продаже своего лидера петербургский клуб заработал рекордные для российского футбола 60 миллионов евро.